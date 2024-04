Os conselheiros e representantes estão convocados para a reunião que vai discutir, dentre outras pautas, o Projeto Revita Citros, referente à distribuição de mudas de laranja - Divulgação

Publicado 01/04/2024 05:42 | Atualizado 01/04/2024 05:44

Araruama - Na última quinta-feira (28), a Prefeitura divulgou um edital de convocação para a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentável Rural e Pesqueiro de Araruama. O encontro vai acontecer no dia 19 de abril, às 14h, na Casa do Criador, Galpão Agroindustrial.

O Galpão Agroindustrial (Casa da Farinha) fica localizado na Rua Carijojó, Estrada da Lagoa de Juturnaíba, S/N, no distrito de São Vicente.