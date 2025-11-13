Casal é preso - Divulgação/PM

Publicado 13/11/2025 22:18

Araruama - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (13), Matheus Cantalice Ribeiro Pereira, de 22 anos, e Maria Luiza Machado Velho da Silva, de 21, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em aplicar o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela” contra turistas na Zona Sul carioca. O casal foi localizado e preso em Araruama, na Região dos Lagos, em uma ação conjunta de policiais da Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (DEAT), da 13ª DP (Ipanema) e da 22ª DP (Penha).



Os dois estavam foragidos e tinham mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça por roubo qualificado, em coautoria. De acordo com as investigações, Matheus e Maria Luiza agiam por meio de aplicativos de relacionamento, marcando encontros com as vítimas — em sua maioria turistas estrangeiros ou de outros estados. Durante o encontro, eles ofereciam bebidas adulteradas com substâncias que levavam à perda de consciência.



Golpes em série

Em 10 de agosto de 2025, um turista pernambucano hospedado em um hotel na Avenida Atlântica, em Copacabana, conheceu um dos integrantes da quadrilha por meio de um aplicativo de encontros. Após ingerir uma bebida oferecida pelo suspeito, a vítima desmaiou e acordou horas depois em seu quarto, percebendo o furto do celular e transações bancárias indevidas que somaram mais de R$ 60 mil.



Outro caso, investigado pela DEAT, ocorreu em junho deste ano, envolvendo um turista italiano. Ele marcou um encontro por meio do aplicativo Grindr e, durante a conversa na praia de Ipanema, foi abordado por uma mulher loira que se apresentou como amiga do suspeito — posteriormente identificada como Maria Luiza. Após consumir duas caipirinhas, o turista perdeu os sentidos. Foram roubados seu celular, uma mochila e 19.910 euros foram transferidos de suas contas bancárias.



Ligação com quadrilha já desarticulada

Matheus e Maria Luiza faziam parte do mesmo grupo criminoso chefiado por Cláudio Rafael Silva de Queiroz de Pontes, preso no último dia 6 de novembro, também na Região dos Lagos. O trio usava sempre o mesmo modus operandi: atraía as vítimas por aplicativos, dopava-as e realizava saques e transferências bancárias.



Histórico criminal

De acordo com a Polícia Civil, Maria Luiza possui quatro anotações criminais, sendo investigada em dois inquéritos policiais por roubo, furto e associação criminosa. Já Matheus também acumula quatro registros por roubo qualificado e associação criminosa, com o mesmo tipo de golpe.



Após serem capturados em Araruama, o casal foi encaminhado à DEAT, onde prestou depoimento. Em seguida, será transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.



A Polícia Civil reforçou o alerta para que turistas e moradores tenham cautela ao utilizar aplicativos de relacionamento, especialmente ao aceitar bebidas de desconhecidos. A DEAT mantém um canal de denúncias para auxiliar na identificação de outras possíveis vítimas do grupo.