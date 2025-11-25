Velocross - Ascom

Publicado 25/11/2025 13:52

Araruama - Morro Grande recebe neste sábado (29) e domingo (30), a Copa Araruama de Velocross. A competição é oficial da Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro e conta pontos para o Campeonato Estadual. Pilotos de diferentes regiões participam das provas.

Entre as categorias confirmadas estão VX FL, VX1, VX2, VX Inter FL, VX Nacional A, VX 65cc e Categoria Local. As largadas começam às 10h, na Rua Honorino Coutinho, atrás da Igreja Católica, no Centro do segundo distrito. O público poderá acompanhar as baterias e a premiação total será de R$ 5.000.

Para o secretário municipal de Esportes, Welliton Barros, a realização da competição é importante para o incentivo aos atletas e aproximação da comunidade. “Estamos muito felizes em receber a Copa Araruama de Velocross em Morro Grande, um evento que incentiva nossos atletas, aproxima a comunidade e mostra a força do esporte na cidade. Será um fim de semana de muita velocidade e emoção”, afirmou o secretário.

A Copa Araruama de Velocross reafirma o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento esportivo e com a realização de eventos que movimentam a população.