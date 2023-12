Datas foram divulgadas pela Prefeitura. - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/12/2023 15:54 | Atualizado 27/12/2023 15:54

A Prefeitura de Areal anunciou o calendário de repescagem da vacinação contra a Covid-19. A vacinação será realizada em janeiro, de segunda à sexta-feira, das 9h às 14h, no Centro De Imunização Marta Féo de Almeida.

O público-alvo é a população acima de 60 anos e os imunossuprimidos acima de 12 anos. Segundo o município, as datas são definidas com base nos lotes recebidos, abrangendo as quatro doses e as pediátricas bivalentes.

É necessário levar a caderneta de vacinação, CPF e Cartão do SUS.