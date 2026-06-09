Lei abrange todos os tipos de veículos - Foto: O Dia

Lei abrange todos os tipos de veículosFoto: O Dia

Publicado 09/06/2026 19:45 | Atualizado 09/06/2026 19:58

Areal - A Câmara Municipal de Areal um projeto de lei que estabelece a proibição da instalação e utilização de escapamentos automotivos irregulares ou adulterados no município, além de definir medidas de fiscalização, apreensão e destinação adequada desses equipamentos.



De acordo com o texto aprovado, a iniciativa foi elaborada em parceria com a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Civil Municipal, fortalecendo a atuação integrada entre os Poderes Legislativo e Executivo no enfrentamento à poluição sonora causada por veículos com escapamentos modificados.



A nova legislação abrange automóveis, motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, bicicletas motorizadas e demais veículos automotores similares. Caberá ao Poder Executivo, por meio da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Ordem Pública e de outros órgãos competentes, realizar ações de fiscalização, atender denúncias da população, promover operações educativas e repressivas e apreender equipamentos que estejam em desacordo com a legislação vigente.



O descumprimento da norma poderá resultar na apreensão do escapamento irregular e na aplicação de multa correspondente a 200 UFIRs ao responsável pela infração.

O texto aguarda aprovação do Executivo.