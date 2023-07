A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) - Letycia Rocha (RC24h) / Ludmila Lopes (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP)Letycia Rocha (RC24h) / Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 04/07/2023 17:02 | Atualizado 04/07/2023 19:05

Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Militar apreendeu um tablete de maconha durante uma operação no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, após uma troca de tiros com criminosos.

Segundo a ocorrência, os agentes realizavam um patrulhamento pela região quando se depararam com dois indivíduos, sendo um deles carregando uma mochila, que tentaram fugir ao perceberem a presença da guarnição.

Durante a perseguição, os criminosos efetuaram disparos em direção à equipe policial, que revidou, dando início a um breve confronto. Ao cessar fogo, em buscas no local, foram arrecadados um pacote de maconha e um rolo de papel filme.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). Ninguém foi preso.