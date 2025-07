Ocupação irregular em área protegida - Reprodução

Publicado 23/07/2025 18:06

Arraial do Cabo - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou, na última terça-feira (22), uma operação para coibir construções irregulares na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Costa do Sol, em Arraial do Cabo. A iniciativa contou com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Durante a fiscalização no Morro da Boa Vista, no bairro Praia Grande, os agentes identificaram o desmatamento de uma área que seria usada para ocupação irregular. A rápida atuação foi possível graças a denúncias feitas por moradores da região, que alertaram os órgãos responsáveis antes do início efetivo das obras. Quatro pessoas foram encaminhadas à delegacia e vão responder por crime ambiental.

De acordo com o secretário estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, ações como essa são essenciais para preservar os ecossistemas locais. “Nosso papel é agir com rapidez e firmeza para evitar que áreas protegidas sejam degradadas. O combate às construções irregulares é uma das prioridades da nossa política ambiental, especialmente em regiões de grande valor ambiental”, afirmou.

A legislação brasileira prevê detenção e multa para quem promove construções em áreas de preservação permanente ou em solo não edificável. As denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas, com garantia de anonimato, pelos telefones 0300 253 1177 (interior), 2253-1177 (capital) e pelo aplicativo “Disque Denúncia Rio”, disponível para Android e iOS, onde é possível enviar fotos e vídeos.