Veículo exclusivo para atender alunos da Casa do Autista

Publicado 27/08/2025 16:22 | Atualizado 27/08/2025 16:22

Arraial do Cabo - Nesta terça-feira (26), Arraial do Cabo promoveu um encontro marcante em homenagem à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento, realizado no Centro Cultural e Educacional, reuniu atividades que ressaltaram a importância da inclusão e do respeito à diversidade.



Entre os destaques da programação esteve a entrega oficial da Van Educacional Inclusiva, que será utilizada para atender os alunos acolhidos pela Casa do Autista. O novo veículo garantirá mais acessibilidade, conforto e segurança no transporte, simbolizando uma conquista significativa para a inclusão no município.

O dia foi de emoção e comemoração. Para a coordenadora da Casa do Autista, Mônica Barreto, o momento representa um avanço importante.



“Essa van chega para transformar a realidade dos nossos atendidos. Hoje acolhemos mais de 100 crianças e sabemos das dificuldades que enfrentam diariamente. Por isso, é uma alegria enorme poder oferecer melhores condições para o nosso município”, afirmou.

A programação também incluiu uma roda de conversa com o grupo de mães da Inclusão, que compartilharam experiências, reforçaram a importância do acolhimento e celebraram os avanços conquistados pela educação inclusiva no município.



“É gratificante ver o quanto já caminhamos. Trouxemos aqui uma exposição do trabalho que fazemos diariamente em nossas escolas e estamos felizes em ver o quanto temos avançado”, destacou Regina Motta, diretora da área.

A tarde contou ainda com a apresentação do projeto de Cinoterapia, que mostrou os benefícios do contato dos assistidos com os animais, além de um momento cultural com a participação do aluno Afrânio Ramos, que encantou o público com sua performance musical.