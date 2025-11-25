Banhista sofre afogamentoReprodução

Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Um turista de 27 anos, natural de Minas Gerais, sofreu um afogamento na manhã desta terça-feira (25) em Arraial do Cabo. Segundo a equipe de resgate, o jovem foi retirado do mar e, ainda na areia, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória (PCR).

Salva-vidas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, que foram bem-sucedidas. Após ser estabilizado, ele foi levado ao Hospital Geral, onde deu entrada por volta das 9h50.

A Secretaria de Saúde informou que o turista chegou à unidade respirando normalmente, sem auxílio de aparelhos, consciente e orientado. Ele segue em observação, recebendo acompanhamento da equipe médica.