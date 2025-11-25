Banhista sofre afogamentoReprodução
Salva-vidas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, que foram bem-sucedidas. Após ser estabilizado, ele foi levado ao Hospital Geral, onde deu entrada por volta das 9h50.
A Secretaria de Saúde informou que o turista chegou à unidade respirando normalmente, sem auxílio de aparelhos, consciente e orientado. Ele segue em observação, recebendo acompanhamento da equipe médica.
