Arraial do Cabo avança na retomada dos aquários do Museu Oceanográfico
Arraial do Cabo avança na retomada dos aquários do Museu Oceanográfico
Presidente da Funtec, Ronnie Plácido, entrega ao IEAPM o projeto final dos equipamentos. Obra será financiada pelo município
Balcão de Empregos de Arraial do Cabo divulga novas oportunidades em diversas áreas
Foram abertas novas vagas para auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, garçom, suporte administrativo e vendedor
Arraial do Cabo renova certificação Bandeira Azul na Praia Lagunar do Caiçara
Cerimônia de hasteamento acontece no dia 12 de dezembro, às 9h
Arraial do Cabo realiza final de competição de jogos educativos com prêmios para os alunos vencedores
Somente na primeira semana de uso, mais de 100 alunos acessaram a plataforma, realizando 9.566 partidas e acumulando mais de 775 horas dedicadas a jogos educacionais
Daniela Soares lança CAA e faz de Araruama a 1ª cidade do país a adotar o sistema em toda rede de ensino
Rede municipal passa a contar com sistema completo de acessibilidade comunicacional para mais de 1.800 alunos neurodivergentes
Marvvila e Matheusinho são as grandes atrações do Festival da Lagoa no distrito de Monte Alto, em Arraial, neste fim de semana
Evento gratuito acontece de sexta (5) a domingo (7), com shows às margens da lagoa, artesanato e atrações culturais na Praça Maria Peres
