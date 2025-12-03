Presidente da Funtec, Ronnie Plácido, entrega ao IEAPM o projeto final dos equipamentos - Ascom

Presidente da Funtec, Ronnie Plácido, entrega ao IEAPM o projeto final dos equipamentosAscom

Publicado 03/12/2025 17:24

Arraial do Cabo - O processo de revitalização dos aquários do Museu Oceanográfico de Arraial do Cabo deu mais um passo nesta quarta-feira (3). O presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, apresentou o projeto final ao comando do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), na Praia dos Anjos.

Acompanhado do assessor de engenharia da Funtec, Clayton Leite, Ronnie foi recebido pelo diretor do IEAPM, Contra-Almirante Sandro Baptista Monteiro, e pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra Fabio Kenji Arakaki.

Elaborado pelo biólogo marinho e aquarista Rafael Franco, presidente do Museu AquaRio e do AquaFoz, o projeto prevê novos aquários voltados à exposição de espécies marinhas nativas da costa cabista, com foco em educação ambiental e preservação da biodiversidade. O Museu Oceanográfico está localizado na Praça do Cova, na Praia dos Anjos.

A iniciativa é conduzida pela Funtec Ambiental e, após análise do IEAPM e da Marinha, será encaminhada ao prefeito Marcelo Magno (PL) para aprovação final. A obra será financiada pelo município.