88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 26/12/2023 12:19

Barra do Piraí - Na manhã desta terça-feira (26), um homem foi assasinado a tiros no distrito de Califórnia, em Barra do Piraí. De acordo com o relato da esposa da vítima à Polícia Militar, o rapaz de 30 anos esperava por ela na Rua Presidente Costa e Silva quando um homem desceu de um carro, atirou e fugiu.

Segundo informação do g1, o homem morreu ainda no local do crime. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda. O caso foi registrado na 88ª DP de Barra. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi preso.