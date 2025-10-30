Evento foi realizado na noite de ontem (29) - Divulgação

Evento foi realizado na noite de ontem (29)Divulgação

Publicado 30/10/2025 14:58

Ontem (29), encerrando o mês da Pessoa Idosa, a Prefeitura de Barra do Piraí promoveu o 1º Baile da Melhor Idade, um momento de confraternização e celebração do envelhecimento saudável que reuniu mais de 1000 idosos. Com um jantar especial e ao som da Banda Agenda & Cláudio Kelly, os participantes tiveram uma noite inesquecível.

O evento também celebrou o sucesso do projeto pioneiro no município, “Melhor Idade: Com Orgulho, Saúde e Qualidade de Vida”, lançado neste ano e que já se encontra em diversos bairros e distritos da cidade, promovendo a socialização, a valorização, a convivência comunitária e a qualidade de vida de pessoas idosas por meio de atividades físicas e culturais que incentivam interação, lazer e saúde.

Nivalda dos Santos faz parte do grupo de convivência do distrito da Califórnia e, para ela, “foi um evento maravilhoso, preparado com muito amor e carinho pela prefeitura para nós do grupo da Melhor Idade. Vim lá da Califórnia e estou adorando o evento.”

A secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, ressaltou que os idosos são uma prioridade da prefeitura e que as ações do “Melhor Idade” seguirão avançando: "Os nossos idosos são uma prioridade para nós. Esta festa é para eles. Estou muito feliz pelo trabalho desenvolvido nesses 10 meses de gestão. Estamos, efetivamente, contribuindo para um envelhecimento saudável e feliz, e esse é apenas o começo. O projeto seguirá avançando e transformando a vida de nossos idosos".

Presente no evento, o deputado estadual e presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj, Munir Neto, reforçou seu apoio à melhor idade de Barra do Piraí, deixando claro que seu mandato está à disposição do município.

“Meus amigos e minhas amigas, é uma imensa alegria estar participando desse evento. Estive envolvido nesse projeto desde o início, e é uma grande satisfação ver que Barra do Piraí já está se tornando uma referência no cuidado à pessoa idosa. Podem contar com nosso mandato, pois estaremos na Alerj lutando pela constante melhora desse e de outros serviços”, apontou Munir.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a emoção de participar do baile e reafirmou o compromisso da gestão com o cuidado, o respeito e o bem-estar das pessoas idosas: “Em nosso governo, os idosos sempre terão amor, cuidado, acesso ao lazer e à cultura, saúde de qualidade e proteção. Quero anunciar oficialmente que, em breve, nós construiremos a Casa do Idoso, viabilizada por meio de um recurso destinado pelo deputado federal Marcelo Crivella. Já estamos buscando possíveis espaços para essa conquista, que será dedicada inteiramente ao cuidado, acolhimento e proteção dos nossos idosos. No mais, quero agradecer e parabenizar a Marina Tinoco e toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, que vêm realizando um trabalho exemplar em prol da pessoa idosa. Após uma vida de serviços prestados ao município, nossa ‘melhor idade’ merece aproveitar e se divertir em cada momento. Mais uma vez reforço a cada um: vocês são prioridade!”.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; o presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto; a vereadora Lu Maciel; e os vereadores Pedrinho ADL, Luiz Felipe Ludi, Elves Costa, Macrei Júnior e José Mauro Nascimento.