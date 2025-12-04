No último trimestre deste ano, as escolas de Dorândia, São José do Turvo e Califórnia receberam diversas melhorias - Foto: Divulgação

No último trimestre deste ano, as escolas de Dorândia, São José do Turvo e Califórnia receberam diversas melhoriasFoto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 14:40

Barra do Piraí - A Educação de Barra do Piraí tem mais um motivo para sorrir: o sucesso do projeto Minha Escola+Bonita. Lançado no meio deste ano, em coletiva de imprensa no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel (Antiga Estação Ferroviária), a iniciativa está promovendo melhorias visuais, estruturais e organizacionais nas escolas da rede municipal. Com isso, a prefeitura oferece mais conforto, qualidade de ensino e segurança aos alunos, professores e demais funcionários das unidades.

A secretária de Educação, Cleide Mara Rocha, destacou sua alegria com o avanço do projeto e seu potencial de transformação na dinâmica escolar.

"É com alegria que compartilho com a comunidade de Barra do Piraí o avanço significativo do programa 'Minha Escola + Bonita' em 2025; foi uma iniciativa da nossa prefeita Katia que já está transformando os espaços da educação em nosso município. Com investimentos expressivos, estamos revitalizando nossas escolas, criando ambientes acolhedores, pedagógicos e seguros, que atendam às necessidades de nossos alunos”, disse Cleide.

O grande foco, neste último trimestre de 2025, está sendo os distritos do município, principalmente através do pedido de diretores, professores e pais. A partir disso, as ações têm avançado de maneira considerável nas escolas Marieta Vasconcellos Coutinho Coelho, em Dorândia; Ciep 284 (Nelly de Toledo Rocha), na Califórnia; e São José do Turvo.

Pinturas externas e internas, reformas de estruturas, limpeza geral, capina e muitos outros serviços fazem parte do projeto e estão garantindo a revitalização dos espaços dessas escolas.

“Nossas escolas estão sendo equipadas com espaços pedagógicos modernos, que estimulam o aprendizado e a criatividade, além de garantir acessibilidade para todos. A segurança também é uma prioridade, com medidas que garantem um ambiente protegido e tranquilo para nossos estudantes. Esses trabalhos estarão concluídos para o ano letivo de 2026, beneficiando milhares de alunos. Esse é um marco importante para a educação em Barra do Piraí, refletindo nosso compromisso em oferecer uma educação de qualidade, com ambientes para todos que nela participam e que preparem nossas crianças para um futuro melhor”, completou a professora Cleide.

O Minha Escola+Bonita, para além das unidades dos distritos, também já passou pelas escolas Adma David Chedid, no bairro Matadouro; América Barbosa, no Guararema; Newton Rocha Brandão, no Areal; Jardim de Infância Ismael, no Boa Sorte; João de Deus, na Muqueca, entre outras.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, afirmou que o projeto seguirá avançando nos próximos anos. Ela ainda ressaltou que todos os trabalhos são pagos com os Royalties da Educação, não representando qualquer ônus aos cofres municipais.

“O Minha Escola+Bonita está rendendo bons frutos para nossa comunidade escolar, e isso é um motivo de orgulho e celebração. O projeto seguirá se desenvolvendo nos próximos anos, chegando a diversas outras unidades de ensino. Tudo isso sem representar qualquer ônus aos cofres municipais, visto que a iniciativa é inteiramente paga com os Royalties da Educação, um recurso que vem diretamente do Governo Federal e que vinha sendo aplicado de maneira errônea nos últimos anos. Com responsabilidade, nossa gestão está transformando a Educação de Barra do Piraí”, finalizou a prefeita.