Ceam vai funcionar nas dependências da Assistência Social, localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no CentroFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 04/07/2023 13:57

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está iniciando o processo de implementação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) no município. O Ceam vai funcionar nas dependências da Assistência Social, localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro.

O Ceam é o serviço de atendimento às mulheres em situação de violência, oferecendo gratuitamente acolhimento e acompanhamento psicossocial em local adequado, contando com equipe capacitada e sensibilizada.

O gerente de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social, Alexandre Martins Monteiro, destacou que a instalação do Ceam em Barra Mansa representa um avanço muito grande, permitindo que as vítimas acima de 18 anos contem com um espaço específico para atendimento. “A maior parte dos cargos do Ceam serão ocupados por mulheres, oferecendo um tratamento mais detalhado e com mais acesso aos serviços de direito”, explicou Alexandre

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, aproveitou a oportunidade para agradecer ao prefeito Rodrigo Drable. “Nosso trabalho em parceria com o prefeito tem sido intensivo para que possamos entregar o melhor serviço possível para as pessoas atendidas pela Assistência Social. Além disso, é essencial ressaltar a importância da implementação do Ceam no nosso município, para que as mulheres vítimas e em situação de violência possam encontrar todo o suporte e apoio da nossa rede. Toda essa adequação é para o melhor tratamento dos nossos atendidos e a quem precisar”, frisou Fanuel

Creas

Outra novidade anunciada pela SMASDH é a instalação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) ao lado do Ceam. O equipamento é uma unidade pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências.

Segundo o secretário Fanuel Fernando, há várias vantagens em trazer o Creas para essa nova localização. “A maior delas é a questão financeira. Com a vinda deste equipamento público para a sede da SMASDH teremos uma economia de cerca de R$ 5 mil mensais de aluguel. Além disso, há o ganho técnico, por se tratar de um espaço que é mais inclusivo e acessível, contribuindo para que pessoas com deficiência, idosos e crianças possam ter um atendimento mais adequado”, disse Fanuel.