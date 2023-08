Evento é promovido pela Fundação Cultura, em parceria com entidades e instituições sem fins lucrativos - Felipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa - A diversão e a solidariedade dão o tom da Feira do Amor, no Corredor Cultural, no Centro. A abertura do evento ocorreu na noite de sexta-feira (4), com o show da cantora Naty Rios e contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable, do presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, além de secretários municipais, vereadores e um grande público.

O evento, promovido pela Fundação Cultura, em parceria com entidades e instituições sem fins lucrativos, é um dos mais tradicionais no município, sendo que toda a sua renda é destinada à filantropia. Marcelo Bravo comemorou a retomada da festa, que não ocorria há três anos por conta das medidas de segurança relacionadas à pandemia da covid-19.

“A Feira do Amor é uma tradição, que faz parte do calendário cultural do município, e nós estávamos com saudade dela. Percebemos que o Corredor Cultural está super preparado para receber eventos como este, que, além de ativar a cultura e o patrimônio, possibilitam a sustentabilidade das entidades filantrópicas que atuam na cidade”, disse Bravo.

O evento conta com barracas de alimentação e bebidas, brinquedos para crianças e atrações musicais. No sábado (5), o evento teve início às 15h, com o show de Breno Seabra. Já às 19h, a cantora Cecília Reis subiu ao palco para animar a noite.

No domingo (6), a Feira do Amor segue com programação cultural das 11h às 17h.