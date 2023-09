Campanha de multivacinação segue até o dia 15 de setembro, em todas as Unidades Básicas de Saúde - Paulo Dimas/CCS PMBM

Campanha de multivacinação segue até o dia 15 de setembro, em todas as Unidades Básicas de Saúde Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 03/09/2023 01:29

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, promoveu neste sábado (2), o Dia D de multivacinação em todas as unidades de saúde do município. A campanha seguirá até o dia 15 de setembro.

A supervisora dos Programas de Tuberculose, Hanseníase e Imunização do município, Hellen Martins, contou sobre a programação e as ações deste sábado. “Estamos na busca ativa aos usuários com vacina em atraso e atualizando cadernetas, principalmente crianças. É importante ressaltar também, que até o final de setembro, a vacina 'meningo C' estará com oferta ampliada para crianças de até dez anos que ainda não tenham recebido nenhuma dose da vacina. Já a vacina ‘meningo ACWY’ estará disponível até dezembro para crianças de 11 a 14 anos”, disse, acrescentando que o Zé Gotinha compareceu no PSF do bairro Siderlândia nesta manhã e visitará outras unidades no decorrer da campanha.

Os pontos de atendimento para a multivacinação são todas as 52 Unidades Básicas de Saúde do município, de 08h às 16h. Para se vacinar, é necessária a apresentação dos cartões de vacina e do Sistema Único de Saúde (SUS), além da identidade (RG).