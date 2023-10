Encontro foi realizado na Escola Vocacionada Socioambiental - Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 10/10/2023 18:33

Barra Mansa - Nesta terça-feira (10), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou o ‘1° Simpósio das Escolas Vocacionadas’. O encontro aconteceu na Escola Vocacionada Socioambiental - Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, e teve como objetivo apresentar trabalhos e definir parâmetros metodológicos e pedagógicos das unidades escolares. A unidade foi escolhida para ser a primeira a receber o simpósio por ser pioneira na implantação do ensino vocacional, com sua metodologia já consolidada.

Além das diretoras, coordenadoras e professores da própria instituição, participaram do evento representantes das demais escolas vocacionadas do município: a Socioambiental Municipal Gelson Silvino, no bairro Moinho de Vento, e a Vocacionada à Música - Ciep 485 João Batista de Barros, no Bom Pastor.



Também compareceram membros do Colégio Municipal Paulo Basílio – que fica no bairro Vila Nova, e será a mais nova Escola Vocacionada de Barra Mansa, em 2024, voltada à tecnologia – da Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira e da Creche Divino Espírito Santo.



A diretora administrativa do Ciep 483, Juliana Rezende, detalhou como foi desenvolvido o evento na escola. “Estamos reunidos com os demais diretores para trocar experiências e vivências da nossa rotina no Ada Bogato, onde temos nossa Escola Vocacionada Socioambiental e realizamos plantações feitas por alunos, entre outras atividades. Também buscamos traçar formas de trabalho para que todas as escolas estejam alinhadas dentro da sua vocação”, frisou.



A diretora pedagógica do Ada Bogato, ngela Costa, pontuou algumas ações realizadas. “Promovemos uma visita guiada na instituição para que os nossos visitantes pudessem conhecer melhor o trabalho desenvolvido por nós, professores e alunos”, destacou.



O secretário de Educação, Marcus Barros, ressaltou a importância da integração entre as escolas vocacionadas do município. “O objetivo desse encontro e os outros três que ainda acontecerão nas demais escolas é produzir um documento norteador com relação às escolas vocacionadas. Este documento norteador vai balizar a possibilidade de implantação dessas metodologias em outras unidades escolares”, informou.