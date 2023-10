Durante a perseguição, os PMs relataram que o suspeito levou a mão à cintura e sacou a pistola - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/10/2023 16:49

Barra Mansa - Policiais militares prenderam um suspeito de tráfico, armado com uma pistola 9mm, no bairro Cotiara, em Barra Mansa, na tarde desta quarta-feira (25). De acordo com as informações da Polícia Militar, as equipes foram verificar a área da Rua Paulo Luiz Nogueira, em um local que seria conhecido por ser ponto de venda de drogas. Segundo as informações, haveria homens armados traficando no local. Chegando ao local, os PMs avistaram um suspeito, com uma bolsa a tiracolo.

Assim que avistou a viatura policial, o suspeito tentou fugir em direção ao viaduto da Rodovia Presidente Dutra próximo ao local. Durante a perseguição, os PMs relataram que o suspeito levou a mão à cintura e tirou uma arma, continuando a fuga com o artefato em punho.

Os policiais fizeram então um cerco ao suspeito, com cautela. Quando ele recolocou a arma na cintura, os PMs o abordaram e fizeram uma revista pessoal, onde encontraram a pistola calibre 9mm, carregada e pronta para disparo, além da bolsa com 21 pedras de crack; 27 sacolés de cocaína; e 30 tabletes pequenos de maconha. Os PMs encontraram ainda com o suspeito mais 18 munições de calibre 9mm e R$ 30 em espécie.

De acordo com as informações da PM, o suspeito, de 36 anos, confessou que estava traficando e que integra a facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ele recebeu voz de prisão e foi algemado, sendo apresentado na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), junto com o material apreendido. O laudo prévio da perícia - feito pelo ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) - constatou que as drogas apreendidas eram 2,5 gramas de crack, 31 gramas de cocaína e 160 gramas de maconha.

O suspeito permaneceu preso, sendo autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.