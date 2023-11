Peça faz parte do projeto Diversão em Cena, promovido pela Fundação AcerlorMittal, com o apoio da Fundação Cultura - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 27/11/2023 14:32

Barra Mansa - Neste domingo (26) o Corredor Cultural, no Centro foi de Barra Mansa, foi palco para o espetáculo ‘Canções Para Pequenos Ouvidos’, uma apresentação com histórias e cantos contados por palhaços, com muita alegria e aprendizado, do grupo Orquestra Modesta. A peça - que faz parte do projeto Diversão em Cena, promovido pela Fundação AcerlorMittal, e contando com o apoio da Fundação Cultura - reuniu diversas famílias .

As cunhadas Ana Paula Ramos e Maria Luiza de Souza levaram os filhos para se divertir e desconectar da tecnologia. “Essa é uma oportunidade incrível, trazê-los ao teatro e para o parque traz momentos de lazer longe das telas. Assim que terminou o espetáculo eles já correram para brincar e verem as preguiças. Foi uma manhã muito agradável”, disse Ana Paula.

‘Canções Para Pequenos Ouvidos’ parte de uma premissa fundamental que é a simplicidade da música feita e tocada por palhaços, com arranjos modestos. Os temas das canções buscam a construção de uma dramaturgia que conduz o público de crianças e adultos numa viagem musical. Cada canção conta uma história, algumas trazem reflexões filosóficas, outras memórias afetivas comuns da infância, passando por diversos ritmos brasileiros e, claro, muitas brincadeiras e interação com a plateia.

O programa Diversão em Cena tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios.