A partir do dia 8 de janeiro de 2024, às 8h, entrará em operação o novo Sistema de Tributação MunicipalDivulgação/CCS PMBM

Publicado 08/12/2023 16:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, informa que, a partir do dia 8 de janeiro de 2024, às 8h, entrará em operação o novo Sistema de Tributação Municipal. A empresa Coplan assumirá a função, que atualmente é desempenhada pela Nota Control.

Por conta da transição de sistema, será realizado um treinamento para os contadores e contribuintes municipais de forma geral, que está previsto para ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, na modalidade on-line. Não haverá custo para participação, permitindo sanar junto ao ministrante da Coplan qualquer eventual dúvida técnica.

O coordenador de Fiscalização Tributária da Secretaria de Finanças, Erick Augusto Ferraz, salientou que o sistema atual funcionará normalmente até o dia 29 de dezembro, com horário limite de 18 horas; diante disso, é necessário que o contribuinte se planeje adequadamente, pois, no período de 30 de dezembro a 07 de janeiro, ficará sem sistema informatizado para realizar qualquer operação.



“Neste intervalo sem sistema, nos dias de expediente normal, a Prefeitura e a empresa Coplan oferecerão suporte para auxiliar o contribuinte em suas demandas”, informou Erick.

O secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, disse que a pasta está à disposição dos contribuintes, contadores e empresários para que a implantação seja feita de forma adequada e planejada, minimizando riscos e trazendo benefícios à sociedade.



“É uma implantação compulsória, visto que houve uma licitação e a troca da empresa responsável pela condução desse sistema. Então, a partir de agora a Coplan passa a assumir o sistema tributário do qual a emissão de notas fiscais é uma ferramenta muito importante. Importante destacar que a inclusão de pessoas capacitadas permite que possamos realizar da melhor maneira os nossos procedimentos rotineiros”, afirmou o secretário.

Treinamento

Para participar do treinamento on-line sobre o novo sistema, basta acessar o link e escolher uma das turmas: http://www.gp.srv.br/atendimento_barramansa/servlet/portal_mensagem?1.