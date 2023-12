Drable foi acompanhado pelos secretários de Esporte, Bruno Oliveira, e de Governo, Luiz Furlani - Felipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa - Durante esta quarta-feira (13), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, conferiu as obras do campo do bairro Boa Sorte, localizado na Rua Prefeito Féres Nader. O espaço passa por uma reforma que irá transformá-lo em uma grande arena esportiva, trazendo desenvolvimento, entretenimento e estímulo ao esporte para toda a comunidade e o entorno. Drable foi acompanhado pelos secretários de Esporte, Bruno Oliveira, e de Governo, Luiz Furlani.

A obra é realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Infraestrutura e Cidades e conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).

Drable enfatizou a importância da obra e destacou o apoio do Governo do Estado por permitir essa transformação que vai beneficiar muitas pessoas.

“Estamos vendo a evolução das obras do campo, que está recebendo grama sintética e vai transformar esse local numa verdadeira arena, a ‘Arena Boa Sorte’. Agradeço à deputada federal Dani Cunha, que se comprometeu conosco em transformar este local e está fazendo. Isso é um presente de Natal, deixo a todos um grande abraço e desejo que em 2024 tenhamos aqui muitos eventos esportivos e o futebol volte a ser na cidade tudo o que foi no passado”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Esporte, Bruno Oliveira, afirmou que esse serviço será o primeiro de muitos que serão feitos pela cidade. “Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, a deputada Dani Cunha, ao amigo Isaías, que é presidente do campo da Boa Sorte, e a todos que estão contribuindo para fazer este sonho se tornar realidade. A obra da Boa Sorte vem para iniciar muitas outras que pretendemos fazer nos campos de futebol de Barra Mansa”, relatou.

O secretário de Governo de Barra Mansa, Luiz Furlani, destacou a intenção de expandir as melhorias para demais localidades do município. “Muito feliz com essa transformação que está acontecendo no campo do bairro Boa Sorte, que irá virar a ‘Arena Boa Sorte’. E a gente também vai buscar levar isso para outros campos da nossa cidade”, comunicou.