Festividades terão blocos e apresentações no Calçadão Dama do Samba, no Centro, e nos distritos de Amparo e Rialto - Arquivo/CCS PMBM

Festividades terão blocos e apresentações no Calçadão Dama do Samba, no Centro, e nos distritos de Amparo e RialtoArquivo/CCS PMBM

Publicado 25/01/2024 17:13 | Atualizado 25/01/2024 17:24

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa divulgou a programação do Carnaval 2024, entre 9 e 13 de fevereiro. A programação conta com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura (FCBM). Neste ano as festividades terão muitos blocos de rua e apresentações musicais diretamente do Calçadão Dama do Samba, localizado na Beira-Rio, no Centro do município. Os distritos de Amparo e Rialto também terão uma programação especial. O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comentou sobre os preparativos para mais um Carnaval. “Essa é uma época de muita alegria e diversão, então estamos trabalhando duro para que os foliões aproveitem da melhor forma possível, com muita paz e harmonia”, ressaltou. Confira a programação para o Carnaval 2024: CALÇADÃO DAMA DO SAMBA Sexta-feira (09/02)

19h - Grupo Ziriguidum

Recepção Bloco Tradição Morro do Cruzeiro Sábado (10/02)

16h – Matinê com Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

19h – Partido a Mais Domingo (11/02)

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

20h – Kadu Silva e Banda Segunda-feira (12/02)

16h – Matinê com Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

19h – Empolgasamba

21h – Show com Banda Guerra Terça-feira (13/02)

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

19h – Opsamba

21h – Show com Banda Guerra CARNAVAL DAS CRIANÇAS – Bairro Roberto Silveira Todos os dias de 14h às 16h

Recreação e DJ CARNAVAL DE RIALTO Sábado (10/02)

18h- Bateria Super Show Domingo (11/02)

16h - Partido A Mais Segunda-feira (12/02)

16h – Kadu Silva e Banda Terça-feira (13/02)

18h – Empolgasamba CARNAVAL DE AMPARO Sábado (10/02)

16h – Bateria Super Show Domingo (11/02)

18h – Atividade Plena Segunda-feira (12/02)

18h – Partido A Mais Terça-feira (13/02)

18h – Atividade Plena BLOCOS DE RUA Sexta-feira (09/02)

Bloco Tradição, Morro do Cruzeiro, concentração às 18h Sábado (10/02)

Bloco Me Beija Direito, Rua José Martorano – Centro, Concentração às 13h

Bloco do Boi, Roberto Silveira, concentração às 16h Domingo (11/02)

Bloco Arrastão do Povão, Vista Alegre, concentração às 13h

Bloco do Boi, Roberto Silveira, concentração às 16h Segunda-feira (12/02)

Bloco do Boi, Roberto Silveira, concentração às 16h Terça-feira (13/02)

Bloco Arrastão do Povão, Vista Alegre, concentração às 13h

Bloco do Boi, Roberto Silveira, concentração às 16h

Relatar erro

Você pode gostar