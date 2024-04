Iniciativa é promovida pela prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 31/03/2024 19:45

Barra Mansa - A tradicional encenação da Paixão de Cristo, no distrito de Rialto, em Barra Mansa, levou às ruas um grande público, nesta sexta-feira (29). A iniciativa, que é promovida pela prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, tem como objetivo marcar a data na qual Cristo foi julgado, morto e crucificado, de acordo com a crença cristã. A Paixão de Cristo relata os últimos dias de Jesus na Terra, antecedendo o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa, encerrando a Semana Santa. A encenação também aconteceu no bairro Vista Alegre, na Estrada Quatis-Vista Alegre.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, disse que esse evento é uma forma de fortalecer a fé das pessoas e proporcionar um dia de comunhão nas comunidades. “A cada edição dessa encenação é uma surpresa diferente. Ver as pessoas se emocionando diante desse marco tão significativo para os cristãos é indescritível. Estamos muito felizes, pois mais uma vez esse evento foi um grande sucesso”, afirmou Bravo.

Maria Aparecida Evangelista, moradora de Rialto, disse que todo ano faz questão de acompanhar a encenação. “É sempre muito emocionante acompanhar essa encenação. Ver de perto o que aconteceu com Jesus Cristo fortalece a nossa fé e nos aproxima mais de Deus, independentemente da religião”, relatou Maria.