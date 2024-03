Mais de 3,2 mil pessoas avaliaram atendimento desde janeiro de 2023 - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 27/03/2024 20:23

Barra Mansa - O trabalho da Secretaria Municipal de Finanças de Barra Mansa vem ganhando cada vez mais reconhecimento positivo junto aos contribuintes do município. Em mais de 3,2 mil avaliações realizadas por pessoas que passaram por atendimento desde janeiro de 2023, 90% avaliaram como muito satisfatória a experiência, sendo que 9% a consideraram satisfatória.

De acordo com o gerente de Atendimento e Arrecadação da pasta, Juliano Alves, a missão do setor é continuar promovendo um trabalho de excelência, primando pela superação das expectativas dos contribuintes. “Nosso desafio e o que norteia nossas atividades diárias é realizar um atendimento classe A, onde as pessoas tragam seu problema e nós possamos oferecer a sua resolução”, disse.

O secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, enfatiza que a otimização dos serviços, sobretudo por conta das transformações digitais, garante atendimentos mais dinâmicos e satisfatórios. “Quanto mais encurtamos a distância entre a Prefeitura e o contribuinte, tanto nos nossos atendimentos virtuais quanto nos presenciais, isso permite mais agilidade e celeridade para resolver todas as questões tributárias apresentadas”, afirmou Leonardo.

Os atendimentos presenciais da Secretaria de Finanças são realizados de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h. Atualmente ocorre uma média de 3 mil atendimentos por mês, sendo que as principais demandas são referentes a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto Sobre Serviços (ISS).