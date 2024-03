Primeira reunião com grupos de trabalho aconteceu virtualmente, nesta terça-feira (26) - Paulo Dimas/CCS PMBM

Primeira reunião com grupos de trabalho aconteceu virtualmente, nesta terça-feira (26)Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 26/03/2024 18:40

Barra Mansa - Barra Mansa foi um dos municípios selecionados para participar dos grupos de trabalho do G20, com as Escolas Vocacionadas Socioambientais. A primeira reunião aconteceu virtualmente, nesta terça-feira (26), onde os profissionais receberam instruções sobre o projeto e também informações dos três grupos de trabalho com foco no meio ambiente, justiça climática e transição energética justa, baseadas nas comunidades sustentáveis e resilientes e redução do risco de desastres. Os trabalhos seguirão até junho deste ano.

Fátima Lima, vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, parabenizou os profissionais envolvidos e o trabalho desempenhado nas escolas vocacionadas. “Ser uma das 400 instituições selecionadas no G20 é motivo de grande orgulho para todos nós barra-mansenses. Saber que fomos enxergados, através do nosso empenho, é o reflexo de um trabalho que está dando certo e o resultado foi esse: a organização do G20 nos viu como uma instituição interessante para contribuir com o mundo”, celebrou a secretária.

O assessor pedagógico Lucas Peres explicou que o G20 tem como finalidade discutir os problemas mundiais e o Brasil conta com dez temas que serão abordados. “Será um trabalho intenso. Baseando-se nesses 10 temas, iremos produzir um documento dessas 400 sociedades e associações que foram selecionadas. Nossa ideia é pegar a metodologia aplicada nas escolas vocacionadas e oferecer para o mundo”, disse Lucas.

Barra Mansa conta atualmente com três Escolas Vocacionadas Socioambientais: Ciep 483 – Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima; Escola Municipal Gelson Silvino, no Moinho de Vento; e Escola Municipal Vila Elmira, na Vila Elmira.