Capacitação sobre tuberculose foi para agentes comunitários de saúde do municípioChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 25/03/2024 20:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, na tarde desta segunda-feira (25), uma capacitação sobre tuberculose para os agentes comunitários de saúde do município. O encontro, em alusão ao Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, ocorreu no Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, localizado no Centro.



A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões (forma pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. A capacitação teve o objetivo de tornar os profissionais mais informados para identificar os sintomas respiratórios da doença o mais cedo possível e fornecer tratamento adequado aos pacientes.



A enfermeira responsável pelo programa da doença no município, Hellen Martins, falou um pouco mais sobre o objetivo do evento, tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

“Muitas vezes a tuberculose é confundida com uma gripe que se arrasta ou com uma tosse alérgica. Se o profissional conhecer os sintomas específicos da doença, bem como a população que ele atende e visita, poderá identificar esse problema o mais cedo possível, quebrando a cadeia de transmissão dentro da família e do bairro. Outro objetivo também é combater o preconceito que envolve a tuberculose, porque as pessoas ainda têm muito medo de falar da doença. O agente de saúde é a pessoa mais próxima da comunidade e, consequentemente, a que mais vai poder ajudá-la a esclarecer o que é verdade e mentira, além de orientar sobre o atendimento”, frisou.



A agente de saúde do PSF Ano Bom, Joceli de Castro, também destacou a proposta da capacitação. “Eu acho muito importante esse evento para todos nós que somos da área, para termos mais informações e poder levá-las aos nossos pacientes, porque muitos não sabem nem o que é a doença, acham que se pega facilmente e tem várias perguntas que muitas vezes a gente não sabe responder. Por isso, é importante esse encontro para levar orientações aos nossos agentes”, afirmou.