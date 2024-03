Fundação Cultura realiza tradicionais encenações para celebrar a Paixão de Cristo - Felipe Vieira/ Arquivo CCS PMBM

Publicado 22/03/2024 19:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), vai realizar nesta sexta-feira (29), duas tradicionais encenações para celebrar a Paixão de Cristo. Uma das apresentações acontecerá na Praça Pichu, na Rua Antônio Ferreira Pinto Jr, no distrito de Rialto. O bairro Vista Alegre também terá seu evento, que vai acontecer no início da Estrada Quatis-Vista Alegre. Ambas as encenações irão começar às 16h.

A Paixão de Cristo relata os últimos dias de Jesus na Terra, envolvendo seu julgamento, condenação à morte e crucificação. De acordo com a crença cristã, a Sexta-Feira da Paixão antecede o Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo e encerra a Semana Santa.

SERVIÇO:

Paixão de Cristo em Barra Mansa

Data: sexta-feira (29)

Horário: 16h

Locais:

Distrito de Rialto – Praça Pichu, na Rua Antônio Ferreira Pinto Jr.

Bairro Vista Alegre - início da Estrada Quatis-Vista Alegre