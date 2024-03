Campanha de imunização segue até o dia 31 de maio no município - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 22/03/2024 15:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que começará a campanha de vacinação contra a gripe na próxima terça-feira (26). O imunizante estará disponível em todas as unidades, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, a vacinação tem como meta imunizar 90% do público-alvo, que são: idosos com 60 anos ou mais; gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias pós-parto; crianças de seis meses a cinco anos; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; pessoas em situação de rua; trabalhadores da Saúde e estudantes da área que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde; profissionais das Forças Armadas, segurança e de salvamento; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, entre 12 e 21 anos.

A imunização segue até o dia 31 de maio. A população que se enquadra como público-alvo deve comparecer à unidade mais próxima de sua residência com a caderneta de vacinação, o comprovante de atuação profissional, RG e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

“É importante que as pessoas busquem pela vacinação, pois o imunizante tem como objetivo minimizar e até evitar complicações, internações e a morte em decorrência das infecções causadas pelo vírus influenza, o H1N1”, ressaltou a coordenadora de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Juliana Russi.