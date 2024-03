Data é celebrada pela ONU desde 2012, para conscientizar sobre importância das florestas - Divulgação/CCS PMBM

Data é celebrada pela ONU desde 2012, para conscientizar sobre importância das florestasDivulgação/CCS PMBM

Publicado 21/03/2024 18:30

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e de Educação (SME), promoveu, nesta quinta-feira (21), uma programação especial em alusão ao ‘Dia Internacional das Florestas’. A data é celebrada pela ONU (Organização das Nações Unidas) desde 2012, com o objetivo de conscientizar acerca da importância de todos os tipos de florestas.

Na manhã da quinta-feira, a programação incluiu uma palestra conduzida por dois alunos do ensino médio do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), de Pinheiral, com o tema ‘Floresta e Inovações’. A atividade foi realizada no Parque Natural Municipal de Saudade, sendo voltada para os alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental do Colégio Municipal Washington Luís. A programação prosseguiu com uma trilha ecológica, com distribuição de mudas de ipês amarelos, brancos e roxos para todos os alunos presentes.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, comentou sobre como o Parque de Saudade é um espaço de conservação importante da biodiversidade local.

“Hoje, além de ser uma data muito importante pelo Dia Internacional das Florestas, é um dia ímpar, em que estamos com os palestrantes do IFRJ e os jovens da escola pública que estão na formação técnica em Meio Ambiente, compartilhando conhecimentos e experiências, tendo a oportunidade de agregar e acrescentar assuntos sobre a faunas e a flora do nosso município. Os jovens também tiveram a oportunidade de explorar o espaço e tirar suas dúvidas”, comentou Beleza.

Ainda durante a manhã desta quinta-feira, a SMMADS realizou uma ação de reflorestamento e plantio de mudas de paineira, pau-brasil, jatobá, jacarandá e guapuruvu, juntamente com alunos do ensino fundamental da Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima.

Brigada de Incêndio

Na tarde desta quinta-feira (21), a Brigada de Incêndio realizou um workshop de prevenção de incêndio em vegetação para os atiradores do Tiro de Guerra. As palestras foram ministradas por bombeiros civis do município, liderados pelo coordenador da unidade, Denilson Sicupira.

O curso instruiu os militares sobre como agir em situações de combate em áreas de mata, noções de primeiros socorros, conhecimento sobre animais peçonhentos, além de aula prática dos equipamentos utilizados para combater incêndio.

REVIS Serra do Rio Bonito

No dia 25 de março, o Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Serra do Rio Bonito vai completar 14 anos de fundação em Barra Mansa. Localizado no Distrito de Amparo, o Revis é uma unidade municipal de proteção integral do meio ambiente que tem por objetivo assegurar a reprodução da flora nativa da Mata Atlântica existente naquela localidade.

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) realizou uma visita ao Revis na quarta-feira (20) e verificou as espécies nativas presentes em toda topossequência monitorada, além dos ventos e corpos hídricos do local que contribuem com a disseminação dessas árvores por toda a unidade de conservação. Além disso, foram identificadas árvores de pau-brasil em porte adulto prontas para florescimento e produção de sementes.

De acordo com o engenheiro e gerente de Unidades de Conservação e Recursos Hídricos, Caio Herman, no Revis são encontradas diversas árvores nativas da flora brasileira em porte adulto produzindo sementes, como pau-jacaré, guapuruvu, suinã, quaresmeira, angico, babosa branca, sabão de soldado e jacarandá. “Em nenhuma outra unidade municipal de conservação ambiental de Barra Mansa são encontradas essas espécies em reprodução”, frisou.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Carlos Roberto Carvalho, enfatiza que o plano de manejo do REVIS está em fase de elaboração. “A partir do levantamento florístico do Refúgio em Amparo, foi possível realizar a marcação das árvores para coleta de sementes visando à produção de mudas de angico, pau-brasil, pau-jacaré, guapuruvu e quaresmeira para serem implantadas nas áreas municipais de proteção ambiental localizadas nas Regiões Leste e Oeste de Barra Mansa”, informou.