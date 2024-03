Alerta via SMS será emitido para moradores cadastrados, informando a situação - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 21/03/2024 16:45

Barra Mansa - Agentes da Defesa Civil de Barra Mansa participaram, nesta quinta-feira (21), de uma reunião com equipes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastre (Cenad) e das Defesas Civis Estadual e Nacional, por conta do alerta de fortes chuvas previstas entre os dias 21 e 24 de março, que podem chegar a até 200 milímetros em 24 horas.

Todo o efetivo de agentes da Defesa Civil está escalado para atuar no período, juntamente com os profissionais das secretarias de Manutenção Urbana, Assistência Social, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM).

As sirenes do município estão passando por vistorias, assim como os bairros mais críticos. Um alerta via SMS será emitido para todos os moradores que já estão cadastrados, informando a situação e advertindo sobre os riscos. Para quem ainda não se cadastrou, basta enviar um SMS informando o CEP da localidade para o número 40199.

Ao observar qualquer situação de risco, a população pode ligar para o número 199 ou para o WhatsApp (24) 98121-3427.