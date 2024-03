Alunos assistiram palestra com orientações e participaram de caminhada ecológica no Parque de Saudade - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 18/03/2024 17:26

Barra Mansa - Prosseguindo com as ações de combate à dengue, a Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e de Educação (SME), realizou, nesta segunda-feira (18), uma nova palestra de conscientização para alunos da rede municipal.

Os alunos do Pré I e Pré II do ensino fundamental da Escola Municipal Geraldo Ozório Rodrigues, localizada no bairro Vila Coringa, assistiram a uma palestra com orientações e, em seguida, participaram de uma caminhada ecológica no Parque de Saudade. As atividades continuam nesta terça-feira (19), com a visita das turmas do 1º e 2º ano.

Segundo a engenheira ambiental e responsável pela Educação Ambiental no município, Maiara Oliveira de Sá, a realização desse tipo de atividade com os alunos é um caminho importante no combate à dengue. “Estou muito feliz de estar recebendo mais uma turma da Escola Geraldo Ozório. Poder passar para eles as formas de não deixar que aconteça a proliferação do mosquito Aedes aegypti é fundamental para a nossa luta”, frisou.

A diretora da escola, Débora Carvalho, destacou a parceria com as secretarias. “Nós acreditamos que o combate à dengue é uma necessidade com a qual todos devem colaborar. A nossa escola sempre se disponibiliza e participa dos projetos de Barra Mansa e, com essa parceria, nossos alunos serão os agentes propagadores da prevenção contra a dengue no município”, ressaltou Débora.