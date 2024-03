Menor de 16 anos foi detido no bairro Paraíso e encaminhado à 90a DP (Barra Mansa), com a mãe - Divulgação/PMERJ

Menor de 16 anos foi detido no bairro Paraíso e encaminhado à 90a DP (Barra Mansa), com a mãeDivulgação/PMERJ

Publicado 15/03/2024 19:03

Barra Mansa - um jovem de 16 anos foi apreendido com drogas na Rua José Gilardi de Castro, no bairro Paraíso, em Barra Mansa. O flagrante foi na noite desta quinta-feira (14). Policiais militares do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) estavam em policiamento pela área quando receberam a informação de um elemento que estaria traficando drogas nas proximidades.

Os policias conseguiram realizar um cerco e apreenderam o menor, que estava com uma bolsa plástica com uma carga de drogas e um rádio comunicador na cintura. O menor confessou aos PMs que estaria vendendo drogas e que pertenceria à organização criminosa Comando Vermelho.

Na bolsa que estava com o menor foram encontrados seis frascos de "loló"; 42 tabletes de maconha; 74 pinos de cocaína; 19 pedras de crack; cinco comprimidos de ecstasy; além de R$ 38 e um rádio comunicador.

O menor foi encaminhado à 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), acompanhado da mãe, de 43 anos. Ele permaneceu apreendido, por fato análogo ao tráfico de drogas. Um laudo prévio da perícia constatou serem 108,9 gramas de maconha; 138,8 gramas de cocaína; 71,4 gramas de loló; 3,2 gramas de ecstasy; e 8,9 gramas de crack.