Polícia Militar faz operação em diversos bairros de Barra Mansa, após ônibus ser incendiado por criminosos - Divulgação/PMERJ

Publicado 14/03/2024 18:12

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM estão realizando uma operação em diversos bairros de Barra Mansa nesta quinta-feira (14), depois que supostos criminosos terem incendiado um ônibus na Rua Dário Aragão, no bairro Estamparia - área central da cidade - na noite de quarta-feira (13). O incêndio teria sido provocado em protesto contra a prisão de suspeitos de tráfico, ocorrida também na noite de quarta, no bairro Barbará.

A prisão, de acordo com informações da Polícia Militar, ocorreu quando eles foram interceptados em um veículo, quando passavam pela Rodovia Sérgio Braga, na altura do Barbará. Com os suspeitos os PMs encontraram uma pistola calibre 9mm; um carregador de pistola cal. 9mm; 17 munições intactas do mesmo calibre. Também foram apreendidos dois celulares e o veículo em que os suspeitos estavam. Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).

A Polícia Militar informou que a operação deflagrada nesta quinta-feira se concentra nos bairros Eduardo Junqueira, Lazaredo, Vila Delgado e Roberto Silveira, com as equipes realizando abordagens e revistas, em busca de armas, drogas e criminosos procurados pela justiça.

Durante uma incursão no bairro Estamparia, como parte da operação, os PMs encontraram uma grande quantidade de drogas pronta para a venda. A Polícia Militar informou que a ação terá continuidade.