Formação é voltada para profissionais da educação que tenham interesse em ocupar o cargo de diretor escolar - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 12/03/2024 17:04

Barra Mansa - Nesta quinta-feira (14), serão finalizadas as inscrições para o Curso de Formação de Gestores, da Secretaria de Educação de Barra Mansa. A formação será voltada para os professores, supervisores, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos e profissionais de apoio ao magistério da rede, que tenham interesse em ocupar o cargo de diretor escolar. O curso tem a chancela do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).

Uma das exigências para poder fazer parte da equipe é que o profissional comprove, no mínimo, cinco anos de atividade na Pasta, além de não estar respondendo inquérito administrativo nem ter participação comprovada em irregularidade administrativa.

As inscrições podem ser realizadas através do link: www.acesse.one/lZnWx, utilizando e-mail institucional ou pessoal. O curso acontecerá entre os dias 18 e 27 de março, no auditório do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, Centro, e a prova no dia 7 de abril.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, explicou que o curso será dividido em duas etapas. A primeira será o processo de seleção para a formação de cadastro de reserva, enquanto a segunda será a prova.

“Uma das exigências será o comparecimento 100% no curso. Após a realização da prova, os servidores aprovados na avaliação final passarão a compor o cadastro de reserva. Sua nomeação será feita assim que for disponibilizada uma vaga”, explicou Fátima, informando que o resultado final será divulgado no dia 12 de abril.