Vacinação contra a brucelose está sendo aplicada em bezerras bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/03/2024 20:24

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR), vem realizando um trabalho importante para a saúde do gado bovino: a vacinação contra a brucelose está sendo aplicada em bezerras bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses. A doença é considerada uma zoonose por ser altamente contagiosa, causando aos animais aborto, diminuição na produção de leite e infertilidade. A brucelose ainda pode ser transmitida aos humanos através do consumo de leite contaminado, carne ou em contato com a bactéria por meio das fezes ou feridas.

A técnica da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Jennifer Fernanda Campos, detalhou mais a respeito do serviço realizado. "São feitas duas campanhas por ano, uma no primeiro semestre, geralmente até maio, e outra de setembro até novembro. Vacinamos por todo o município de Barra Mansa, principalmente os produtores que entregam leite nas cooperativas", informou Jennifer.

A Secretaria tem um cronograma de propriedades a serem visitadas para que a vacinação aconteça. Jennifer enfatizou que, apesar de a Prefeitura possuir um cadastro dos produtores, as equipes podem eventualmente não encontrar os proprietários dos rebanhos nos respectivos locais.

“Quando isso acontece, os pecuaristas devem entrar em contato com a Secretaria para que uma nova visita aconteça, a fim de vacinar o rebanho. Nós disponibilizamos o imunizante gratuitamente, assim como os técnicos para a aplicação das doses. Importante lembrar que os produtores que deixarem de vacinar as fêmeas contra a brucelose estão sujeitos a punições como multas e restrição da movimentação de animais da propriedade, bem como comercialização da produção”, explicou Jennifer.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, destacou os benefícios da vacinação. "Barra Mansa tem uma tradição neste trabalho, já são mais de 35 anos vacinando as bezerras. Através disso, podemos acompanhar os índices da brucelose e seu avanço no município. Essa vacinação feita pela Secretaria de Desenvolvimento Rural passa maior segurança aos produtores e contribui para que toda a cadeia econômica continue girando, com os produtos indo para os estabelecimentos, gerando renda às pessoas e comida para as famílias", apontou.

A campanha de vacinação contra a brucelose em 2023 teve um saldo de 1035 bezerras vacinadas. Neste ano, até o momento, já foram vacinadas 274 bezerras. A Secretaria de Desenvolvimento Rural está sediada na Rua 17, n° 118, no bairro São Luiz. O horário de funcionamento é das 8h às 17h e o telefone para contato é: (24) 2106-3547.