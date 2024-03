Barra Mansa passa a contar com equipamento que beneficiará diretamente a população feminina do município - Felipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa passa a contar com equipamento que beneficiará diretamente a população feminina do municípioFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/03/2024 16:34

Barra Mansa - Nesta sexta-feira - 8 de março - data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, Barra Mansa passa a contar oficialmente com um novo equipamento que irá beneficiar diretamente a população feminina do município. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) foi inaugurado durante a manhã pelo prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e vai funcionar nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), no Centro. O mesmo local também irá abrigar a nova sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O Ceam é responsável por oferecer atendimento psicossocial e orientação jurídica para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, realizando gratuitamente um serviço de acolhimento e acompanhamento, contando com uma equipe capacitada e sensibilizada. Os atendimentos já estão acontecendo entre 8h e 18h.

Já o Creas, integrante do Sistema Único de Assistência Social (Suas), é um serviço de atendimento a indivíduos e famílias em situação de violência doméstica e violação de direitos, voltado para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e a população em geral, visando à garantia de direitos e o resgate da cidadania. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

A cerimônia realizada nesta sexta-feira contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima; outros secretários municipais, incluindo o de Assistência Social, Fanuel Fernando, e o de Governo, Luiz Furlani; o juiz William Satoshi Yamakawa; a promotora Anna Carolina Brochini; o delegado adjunto Douglas Silva; o presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, acompanhado de alguns vereadores; além do secretário de Assistência Social de Quatis, Hélio Ricardo Pereira, e entidades de classe.

O prefeito Rodrigo Drable saudou todas as mulheres pelo seu dia e lembrou que a implantação dos dois equipamentos já era há muito tempo esperada.

“Agradeço por estarem conosco e por fazerem uma diferença imensa na forma como nós enxergamos e atendemos o próximo. Desde 2017, Barra Mansa economizou aproximadamente um milhão de reais por mês com o corte de despesas e, graças a esse tipo de economia, nós conseguimos avançar e construir aqui um serviço que não existia e tê-lo com qualidade. Eu tenho muito orgulho de todos vocês e tenho certeza de que esses dois equipamentos que nós inauguramos hoje vão fazer a diferença na vida de muita gente. Teremos ainda mais avanços pela frente”, afirmou Drable.

Fátima Lima, vice-prefeita e secretária de Educação do município, destacou a necessidade de continuar investindo em ações voltadas à proteção das mulheres. “Nesta manhã eu quero agradecer ao Fanuel e toda a equipe da Secretaria de Assistência Social pelo empenho e por todas as políticas que têm sido desenvolvidas, principalmente com esse olhar direcionado à mulher. A mulher representa todas as famílias do nosso município, porque, quando ela sofre violência, toda a família sofre. Esses instrumentos vão dar mais condições para que as mulheres do nosso município recebam um atendimento ainda melhor”, apontou Fátima.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, enumerou diversas ações de sucesso que têm sido realizadas pela pasta e destacou a importância dos dois equipamentos que passaram a funcionar na área da Secretaria.

“Nós da Assistência temos nos empenhado muito. Gostaria de informar alguns dados que muitas pessoas não sabem. No Ceam nós temos 450 mulheres cadastradas, com uma média de oito atendimentos por dia. Já no Creas temos realizado cerca de 700 atendimentos por mês, sendo mais de sete mil por ano. Eu não tenho palavras para agradecer ao prefeito Rodrigo Drable pelos avanços que temos conseguido na Assistência Social”, pontuou Fanuel.

O juiz William Satoshi Yamakawa, da 2ª Vara Criminal de Barra Mansa, destacou a estrutura que a Prefeitura de Barra Mansa tem oferecido para atender e acolher as mulheres vítimas de violência doméstica. “Destaco o trabalho da Guarda Municipal, por meio da Patrulha da Mulher, que está sempre disponível para atendimento e acompanhamento. Gostaria de agradecer também à equipe do Creas, que, uma vez por mês, tem realizado palestras para mulheres vítimas de violência, no Fórum. Destaco ainda a atuação da nossa promotora, Dra. Anna, que sempre faz a ligação entre a Secretaria de Assistência Social e o Fórum”, afirmou.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, fez questão de ressaltar o significado do Ceam e do Creas para a população do município.

“Quantas mulheres têm sofrido em nossa cidade vítimas da covardia dos homens? Muitas delas encontram a primeira barreira no acolhimento, porque não sabem como ficarão e como se manterão, já que muitas dependem exclusivamente do companheiro. O papel da Secretaria de Assistência Social é dar a essas mulheres o acolhimento e a orientação, garantindo toda a estrutura necessária para dar prosseguimento aos trâmites. Quero parabenizar o secretário Fanuel e todos os servidores e servidoras da Assistência, que têm se desdobrado diariamente para entregar o acolhimento, a estrutura e o carinho necessário aos moradores da nossa cidade, principalmente, neste dia, as mulheres”, disse.

Endereço

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) está localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro.