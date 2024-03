Evento, que reúne empresários de Barra Mansa e região, contou com cerca de 60 participantes - Divulgação

Publicado 07/03/2024 16:54

Barra Mansa - A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou, na manhã desta quinta-feira (7), a primeira edição de 2024 do Café com Negócios. O evento, que reúne empresários de Barra Mansa e região, contou com cerca de 60 participantes. A edição deste mês teve o patrocínio da cooperativa de crédito Sicred, uma das parceiras da entidade.

As atividades foram iniciadas com a apresentação da mini palestra “Descubra como aumentar suas vendas", ministrada pelo mentor empresarial, escritor e treinador de equipes corporativas, Fernando Nelis.

Nelis falou sobre ferramentas e técnicas que as empresas podem utilizar na atração de novos e manutenção de antigos clientes, trazendo para o público dicas práticas e de fácil aplicação na rotina de trabalho. “O evento foi ótimo, gosto muito deste formato do Café com Negócios, a interação entre os empreendedores acontece, há muita troca de ideias, inclusive vi negócios acontecerem hoje aqui”, ressaltou o palestrante.

Em seguida, foi realizada a Rodada de Apresentação, que contou com a participação de empresas de diferentes segmentos, em que seus representantes puderam apresentar suas empresas, falando sobre os serviços que oferecem e também sobre as suas necessidades.

O diretor da Aciap-BM, Shallon Nardelli, comentou sobre o início das atividades do Café com Negócios. “Uma surpresa nessa primeira edição foi que contamos com bastante participantes novos, o que mostra que o evento está cada vez mais se tornado referência em networking não só em Barra Mansa, mas na região. Convidamos os empresários a participarem dessa iniciativa, colocando em destaque seu negócio”, disse Nardelli.

A gestora de RH Angélica Siqueira Jardim participou pela primeira vez do Café com Negócios e afirmou ter gostado muito da experiência. “É sempre bom oxigenar o conhecimento e fazer novos contatos, o que fiz aqui hoje. Uma iniciativa como essa nos faz ter conhecimento de empresas que, às vezes, nem sabíamos existir em Barra Mansa e isso é muito importante. Vou participar nos próximos, com certeza”, afirmou ela.