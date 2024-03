Equipe da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico recebeu prêmio do Sebrae, no Rio de Janeiro - Divulgação/CCS PMBM

Equipe da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico recebeu prêmio do Sebrae, no Rio de JaneiroDivulgação/CCS PMBM

Publicado 06/03/2024 19:25

Barra Mansa - Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Barra Mansa recebeu nesta quarta-feira (6), o Selo Sebrae de Referência em Atendimento. Esta é uma metodologia utilizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para reconhecer a qualidade dos serviços prestados pela Sala do Empreendedor aos empresários locais. O espaço agiliza os processos de abertura de empresas, regularização e baixa, assim como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEIs) do município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Maciel, acompanhado pela equipe da pasta, pela vice-prefeita Fátima Lima e pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, recebeu o selo de representantes da entidade em evento realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Por meio de uma metodologia de avaliação baseada em critérios qualitativos e quantitativos, são geradas pontuações com o objetivo de atribuir categorias de qualidade aos participantes. Os critérios refletem a necessidade mapeada nas mais variadas jornadas dos clientes atendidos pelas Salas do Empreendedor em diversos momentos do ciclo de relacionamento: prospecção, atendimento e pós-atendimento, tanto nas interações presenciais quanto remotas/digitais.

O secretário Daniel Maciel se diz satisfeito com a conquista do Selo de Referência em Atendimento. “Estar recebendo esse prêmio mais uma vez reforça o compromisso do governo municipal de valorizar os empreendedores da cidade. Estamos muito felizes com esse resultado e vamos continuar trabalhando com foco e buscando o melhor sempre”, disse Maciel.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, também comemorou o prêmio e destacou a importância dos MEIs para a economia. “De acordo com dados de 2023, o Brasil ultrapassou a marca de 13 milhões de microempreendedores individuais, representando uma parcela significativa de empresas e de profissionais formais. Barra Mansa, além de receber este selo, se destacou ano passado por registrar o maior número de atendimentos no estado do Rio. Essa é uma categoria extremamente relevante para o desenvolvimento de nossa cidade”, disse Paciello.