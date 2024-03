Equipe da Secretaria de Saúde do Estado visitou as três unidades sentinelas, que funcionam de 7h às 19h - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 05/03/2024 18:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa segue buscando forças para reduzir os índices de contaminação da dengue. Além do reforço na equipe de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da infecção, o município está em constante contato com o estado, buscando intensificar a prevenção e o tratamento. Na segunda-feira (4), a cidade recebeu uma equipe da Secretaria de Saúde do Estado, para fazer uma visita nas três unidades sentinelas, que estão funcionando das 7h às 19 horas, na Clínica da Família (no bairro Vista Alegre), na USF Ano Bom e na USF Julio Caruso (no bairro Boa Vista III).

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, falou sobre esse constante contato com o estado e a importância do trabalho que está sendo realizado nas unidades sentinelas. “Nosso intuito é somar forças e trazer para Barra Mansa todo tipo de tratamento e formas de combate ao mosquito. Em relação às unidades, elas contam com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que fazem o atendimento e a classificação de risco. É importante frisar que as gestantes devem buscar atendimento no Hospital da Mulher, enquanto as crianças precisam ser levadas à UPA”, explicou o secretário.

Mesmo buscando reduzir os impactos da dengue e potencializar formas de prevenção, Gomes fez um apelo. “Ainda não estamos em estado de calamidade, porém os casos vêm aumentando. É extremamente importante que as pessoas abram as portas de suas casas e recebam os agentes. Além disso, monitorar seus quintais, pelo menos uma vez por semana, faz uma grande diferença”, orientou o secretário.