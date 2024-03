Unidade teve palestra com toda comunidade escolar, com o tema 'A Importância da Mulher na Sociedade' - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 04/03/2024 15:47

Barra Mansa - A vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Fátima Lima, abriu nesta segunda-feira (4), a ‘Semana Comemorativa em Homenagem à Mulher’ na Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 Prof. João Baptista de Barros, localizada no bairro Bom Pastor. Na unidade foi realizada uma palestra com toda a comunidade escolar, onde foi abordado o tema “A Importância da Mulher na Sociedade”.

No encontro, Fátima ressaltou que o cuidado e a atenção prestada à mulher devem ser diários e é fundamental que se debata sobre assuntos para melhorar cada vez mais a vida dela na sociedade.

“Todas as mulheres merecem ser ouvidas e tratadas com respeito e dignidade. É importante que conversemos sobre o dia a dia na família, no trabalho, na escola, e levemos para além do Dia da Mulher medidas que possam ajudá-las. Em Barra Mansa temos serviços disponíveis e prestamos todo o apoio necessário. Um exemplo é a Patrulha da Mulher, que realiza um trabalho muito importante de ouvir e dar apoio às mulheres que sofrem violência. Temos também diversas outras ações visando valorizar e trazer alegria para a população feminina”, disse Fátima, lembrando das artesãs que são cadastradas na Prefeitura e tem a oportunidade de demonstrar seus trabalhos manuais.

A diretora da Escola Vocacionada à Música, Saionara Maciel, enalteceu o resultado da palestra. “Esse evento que abre a semana da mulher em nossa unidade escolar fala para todos da importância do respeito à mulher seja em qual espaço ela estiver ocupando. Buscamos conversar com o público feminino, e também masculino, durante todo ano. Esta palestra feita pela nossa vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima, foi muito esclarecedora”, frisou.

Durante a abertura da Semana, a aluna do 1º ano do Ensino Médio, Ana Vitória Lima, realizou a apresentação de uma canção para o público presente.

As atividades prosseguem até sexta-feira, dia 08. Todos os eventos começam a partir das 8h e são voltados para professores, funcionários e alunos.

Veja o calendário de atividades na Escola Vocacionada à Música:

-05/03 (terça-feira): Roda de Conversa “Mulheres Empreendedoras que Fazem a Diferença”. Profissionais de diferentes áreas irão palestrar, incluindo professora, enfermeira, artesã, doceira, personal, psicóloga, auxiliar de serviço geral, cabeleireira e manicure.

-06/03 (quarta-feira): Painel “Mulheres Arte – Uma História Visual”, com palestras dos professores Carla Giovana e Danilo Nardelli, além de presença dos alunos do 6º ao 9º ano da escola.

-07/03 (quinta-feira): Palestra “Autoestima e Autoconfiança – Enfatizando o Bem-Estar Emocional da Mulher”, com a psicóloga da Secretaria Municipal de Educação, Goretti Gomes Carneiro.

-08/03 (sexta-feira): Show de Talentos “Meninas que Cantam e Encantam”, com alunos da Escola Vocacionada à Música.