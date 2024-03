Suspeita foi detida em residência no distrito de Rialto, com drogas e arma que pertenceria ao companheiro - Divulgação/PMERJ

Publicado 04/03/2024 15:36

Barra Mansa - Policiais militares prenderam na manhã desta segunda-feira (4), no distrito de Rialto, em Barra Mansa, uma mulher de 23 anos com drogas e uma pistola 9mm. De acordo com as informações da Polícia Militar, a mulher alegou que a arma e as drogas pertenceriam ao companheiro dela. A mulher teria ainda mostrado aos PMs mensagens no celular dela - apreendido pelos policiais - mostrando que o companheiro dela teria planejado e executado um homicídio horas antes, no bairro Ano Bom.

Segundo a PM, uma guarnição recebeu informações que o casal estaria com uma arma e drogas em uma casa na Rua B, em Rialto. Chegando ao local, os agentes chamaram na porta, mas ninguém atendeu. Os policiais militares entraram na casa, que estava com a porta aberta, e encontraram a mulher deitada na cama.

Ela permitiu a entrada dos PMs, e ela apontou aos policiais onde estavam a arma e uma certa quantidade de drogas, em cima de um armário na cozinha. A mulher afirmou aos policiais militares que havia pego três cargas de drogas para vender - duas de R$ 20 e uma de R$ 50 - e que a arma pertenceria ao companheiro dela. Foram encontradas ainda 13 munições calibre 9mm, 41 pinos de cocaína e um tablete de maconha.

A mulher afirmou ainda aos PMs que o companheiro, de 30 anos, havia saído de madrugada, para tentar encontrar um homem que havia tentado matá-lo. No celular apreendido com a suspeita, os policiais encontraram mensagens mostrando que o companheiro dela havia planejado e executado o assassinato, horas antes.

A mulher e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde ela permaneceu presa.