Com o tema ?Todos contra a dengue?, panfletagem ocorreu simultaneamente em vários pontos da cidadePaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 03/03/2024 12:55

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, participou na manhã deste sábado (2), da campanha nacional ‘Dia D’ de combate à dengue. O mutirão realizado em todo o país tem como objetivo chamar a atenção da população para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do Aedes aegypti. Com o tema ‘Todos contra a dengue’, a panfletagem e orientação aconteceu simultaneamente no Parque Centenário, no Centro; na Praça das Nações Unidas, no Ano Bom; na Praça Juscelino Kubitschek, na Vista Alegre; e na Policlínica, na Região Leste.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, reforçou que a população é o principal aliado no combate ao mosquito.

“Nossos agentes estão fornecendo todas as informações e orientações necessárias para que os moradores possam nos ajudar nesta batalha contra o Aedes aegypti, que além da dengue é transmissor de outras arboviroses, como Zika e Chikungunya. Nós temos a campanha ’10 minutos contra a dengue’, que incentiva a população a dedicar esse pequeno tempo para inspecionar sua casa e quintal com o objetivo de eliminar possíveis criadouros”, informou Millena, ressaltando também que as pessoas que souberem de imóveis e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem fazer denúncias à Vigilância em Saúde Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, acompanhou a ação no Parque Centenário e destacou a importância da conscientização da população. “O crescimento acelerado de casos tem nos gerado preocupação e, como consequência, estamos presenciando o aumento dos atendimentos nas unidades de saúde. Diante deste quadro, é de extrema importância redobrar a atenção e os cuidados, principalmente nas residências”, disse Furlani.