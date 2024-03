Solenidade teve a presença do prefeito Rodrigo Drable, e da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, entre outros - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 01/03/2024 17:09 | Atualizado 01/03/2024 17:10

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta sexta-feira (1º), o lançamento da terceira Vocacionada Socioambiental do município, que está começando a funcionar na Escola Municipal Vila Elmira, no bairro de mesmo nome. A solenidade contou com a presença do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima.



Também estiveram presentes no lançamento secretários municipais, incluindo o de Governo, Luiz Furlani, a diretora da escola, Raylla Perrut, o maestro Vantoil de Souza, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, os vereadores Deco e Gustavo Gomes, além de representantes da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e a Guarda Ambiental.



Atualmente a Escola Municipal Vila Elmira conta com cerca de 100 alunos na faixa etária de 4 a 12 anos, compreendidos entre o Pré I e 5º ano. Com o retorno das aulas em fevereiro, as diretrizes de Escola Vocacionada foram implementadas.

A diretora da unidade, Raylla Perrut, frisou que a implantação do trabalho socioambiental agradou muito todos que fazem parte da comunidade estudantil. “Nossa escola já funcionava em tempo integral. Temos próximo à unidade uma reserva ambiental que é muito importante para nós e os alunos. Recebemos a notícia de que nossa escola se tornaria vocacionada socioambiental com muita satisfação e alegria. Todos abraçaram a causa: os pais, os professores, e os alunos, que ficaram entusiasmados com essa nova rotina da unidade”, disse.



A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, pontuou que essa inauguração é mais um marco da gestão do prefeito Rodrigo Drable.

“Barra Mansa está em nono lugar no país quando o assunto é escola em tempo integral. Estar aqui lançando essa metodologia vocacionada é mais um marco para o nosso município. A transformação do nosso mundo começa a partir da base, que são as nossas crianças. A nossa alegria é poder entregar esse trabalho, que foi iniciado pelo ex-secretário Marcus Barros. Essa é a nossa forma de governar, pensando sempre nas nossas crianças e no seu desenvolvimento”, disse Fátima.

O prefeito Rodrigo Drable destacou a dedicação de todos e falou sobre o andamento dos demais projetos educacionais da sua gestão.

“Esse é um modelo de projeto bem-sucedido, que tem o objetivo de transformar a nossa sociedade. Que o respeito ao meio ambiente e ao futuro seja efetivo. Parabenizo toda a equipe envolvida e que daqui nós tenhamos cidadãos melhores e mais preparados para um mundo em crise, para que isso seja transformado em oportunidade. A expectativa é de que até o fim de 2024 cheguemos ao número de dez escolas vocacionadas no município. Nós temos atualmente unidades educacionais para serem inauguradas e a nossa intenção é que elas sejam entregues à população não apenas com mudanças físicas, mas também no conceito e metodologia”, frisou Drable.



O secretário de Governo, Luiz Furlani, ressaltou a importância de despertar as boas práticas nos alunos da rede municipal. “Não tem investimento melhor na vida de crianças e jovens que não seja pela educação, que é a base da formação de qualquer cidadão. E esse projeto traz a conscientização sobre o meio ambiente, principalmente, neste momento climático que estamos vivendo. A transformação da nossa cidade e do nosso país passa pelas nossas crianças. Desejo sucesso a todos os envolvidos e que projetos como esse se perpetuem, porque é a única forma de dar dignidade ao nosso futuro”, apontou.



Além da nova unidade no bairro Vila Elmira, as demais escolas vocacionadas de Barra Mansa são: a Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 Prof. João Baptista de Barros, no bairro Bom Pastor; a Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep Ada Bogato, no Paraíso de Cima; e a Escola Municipal Socioambiental Gelson Silvino, no Moinho de Vento.