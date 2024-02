Evento é realizado pela Cia Teatral Calegari, contando com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 28/02/2024 18:24

Barra Mansa - A 3ª edição do 'Barra Mansa Festival de Filmes' começa nesta sexta-feira (1º), e vai seguir até o dia 10 de março. O evento é realizado pela Cia Teatral Calegari, contando com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura. Os filmes serão exibidos no Cine Show, no Centro. O diferencial desta edição é que, além das mostras locais, serão exibidos 13 filmes nacionais que foram selecionados para participar do festival. Toda a programação é gratuita e a expectativa dos organizadores é que o evento seja uma oportunidade de reconhecimento dos artistas da região.

No primeiro dia de festival, na sexta-feira (1º), a abertura vai ficar por conta do Cine Delas, quando serão exibidos filmes com direção exclusiva de mulheres, em uma tarde onde o protagonismo será todo voltado ao público feminino. Serão três filmes: “Cida tem duas Sílabas”, “Mãe” e “O Rio é uma Coisa Muito Séria”, todos nacionais.

Dando continuidade à programação, na segunda, terça e quarta-feira, dias 4,5 e 6, o Cine Show vai exibir os filmes da mostra nacional. No sábado (9), será realizada a premiação com a Festa do Tapete Vermelho e, no domingo (10), o festival será encerrado com o Cine para Todes, com a exibição de curtas com temáticas LGBTQIAP+.

A mostra nacional terá filmes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, João Pessoa (PA) e Petrolina (PE). O festival registrou mais de 500 inscrições.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre o evento e a importância da Prefeitura apoiá-lo, além de destacar o papel da Lei Paulo Gustavo na realização.

“O festival valoriza a produção local. É feito aqui por gente daqui. Isso é motivo de muito orgulho, porque além de fomentarmos a formação da cadeia produtiva do audiovisual, também estamos abrindo espaço para a difusão, abrindo as portas para todo o país. São profissionais de grande relevância que estão envolvidos, credibilizando ainda mais o conceito do Barra Mansa Festival de Filmes. Um destaque importante é que essa edição foi viabilizada principalmente com recursos da Lei Paulo Gustavo, que havia direcionado um recurso exclusivo para esse tipo de atividade”, frisou.

De acordo com o ator Danilo Calegari, diretor da Cia Calegari, mais de 40 atores estiveram envolvidos na produção e atuação dos filmes da companhia, que são: “Conta Outra”, “O Incrível Mundo de Tan-Tan”, “Água Viva” e “Corda Bamba". Os filmes “Gesto de Esperança” e “Brincadeiras Adiadas”, de Barra Mansa, e “Alice Através da Tela” e “Céu Azul de Sophia”, de Vassouras, também fazem parte da mostra local, que será competitiva e exibida no sábado e domingo, dias 2 e 3 de março, quando as produções concorrerão a 14 prêmios que serão divulgados no dia 9 de março.

O diretor enfatizou que é muito gratificante acompanhar a evolução do Barra Mansa Festival de Cinema, que ao longo dos anos vem sendo uma grande oportunidade de realizar o sonho de atrizes e atores de se verem no audiovisual:

“Desde que comecei a dar aula em Barra Mansa eu via que muitos alunos tinham o sonho de se tornarem atores e atrizes e se realizarem na profissão. Nós lançamos o festival como forma de oportunizar para os atores da companhia de trabalhar com o audiovisual, com o cinema, de montarem e trabalharem em cenas. Quando lançamos o primeiro festival foi para permitir que eles vivessem essa experiência de se verem no vídeo e de estarem nessa arte. Dessa forma, quando aparecer uma oportunidade para eles em uma emissora ou num grande filme, eles já terão vivido um pouco dessa experiência”, disse.

Confira a programação completa:

-1o de março – Cine delas

13h30: Cida tem duas sílabas

14h: Mãe

14h30: O riso é uma coisa muito séria

-2 de março:

12h30: Brincadeiras adiadas

13h: Água Viva

13h30: Gesto de esperança

14h: Corda Bamba

-3 de março:

13h: Céu azul de Sophia

13h30: O incrível mundo de Tan-Tan

14h: Conta outra

14h30: Alice através da tela

-4 de março:

13h: Big Bang

13h30: Passado memória

14h: Infantaria

14h30: Minha potira

-5 de março:

13h: Morro do cemitério

13h40: Ramal

14h15: Deus não deixa

-6 de março:

13h: Era uma noite de São João

13h40: De dentro do quarto

14h15: Última vez que vi Deus chorar

-9 de março:

19h30: Premiação do festival de filmes

-10 de março – Cine para todes

A partir das 13 horas:

-O último cinema de rua

-As canções de amor de uma bixa velha

-Eu não nasci para ser discreta