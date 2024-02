Unidades sentinelas estão na Clínica da Família, na Vista Alegre; na USF Ano Bom e na USF Julio Caruso, no Boa Vista III - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando a capacidade de atendimentos a pacientes de dengue, após aumento de casos da infecção viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. As unidades sentinelas estão instaladas na Clínica da Família, no bairro Vista Alegre, na USF Ano Bom e na USF Julio Caruso, no bairro Boa Vista III, e estão funcionando entre 7h e 19 horas para atendimento exclusivo a pessoas com arboviroses (dengue, zika, chikungunya).

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, o reforço no serviço visa melhorar o suporte e dar mais comodidade aos pacientes.

“As unidades sentinelas vão aproximar o paciente dos atendimentos e assim evitar que se desloquem para locais como a Upa e a Santa Casa. Nas sentinelas nós teremos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem oferecendo atendimento clínico de acordo com a classificação de risco. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, os casos são avaliados com as cores azul e verde, para casos leves e que podem ser atendidos na própria unidade, e nas cores vermelho e amarelo, para os casos mais graves e que necessitem de transferência para um atendimento mais especializado, como Upa e Santa Casa”, detalhou.

Além de ampliar os atendimentos aos pacientes, a Secretaria de Saúde pede aos moradores que reforcem os cuidados. “Nós estamos atentos ao aumento nos números de casos. Nosso município não está em estado de calamidade como ocorre em outras cidades, mas precisamos ficar em alerta e tomar as medidas necessárias para desacelerar os índices e oferecer atendimento de qualidade. Pedimos ainda que os moradores nos ajudem neste enfrentamento, abrindo a casa para os agentes e principalmente mantendo as medidas de controle ”, disse Sérgio Gomes.

Ações de enfrentamento

A Prefeitura de Barra Mansa pede ainda para os moradores ficarem atentos às principais medidas para eliminar o mosquito Aedes aegypti, que, além de transmitir a dengue, também é vetor de doenças como a zika e a chikungunya.

- Certifique-se de que caixas d’água e outros reservatórios de água estejam devidamente tampados;

- Retire folhas ou outro tipo de sujeira que pode gerar acúmulo de água nas calhas;

- Guarde pneus em locais cobertos;

- Guarde garrafas com a boca virada para baixo;

- Realize limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos de escoamentos de água.

Ada Bogato contra a dengue

Os alunos do 6º ao 9º ano da Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep Ada Bogato, localizada no bairro Paraíso de Cima, realizaram na tarde desta quarta-feira (28), uma caminhada de conscientização da população local sobre a dengue. O intuito da atividade era mostrar aos moradores os riscos da doença e maneiras de se evitar que criadouros do mosquito Aedes aegypti se instalem nas residências.

A professora Lívia Barcellos falou sobre a importância da ação para a formação dos alunos. “Esse nosso trabalho com os alunos serve para mostrar que todos nós temos que nos sensibilizar e ajudar uns aos outros. Além disso, promove o trabalho em grupo e voluntário das crianças”, ressaltou a professora.