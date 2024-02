Unidade escolar também recebeu várias melhorias ao longo dos últimos meses, incluindo novo piso no pátio - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 27/02/2024 16:27 | Atualizado 27/02/2024 16:29

Barra Mansa - Na noite desta segunda-feira (26), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Fátima Lima, inauguraram a reforma da quadra coberta do Colégio Joaquim Rodrigues Peixoto Júnior, no bairro Boa Vista II. A unidade escolar também recebeu várias melhorias ao longo dos últimos meses, incluindo novo piso no pátio.

Além de Drable e Fátima, marcaram presença na inauguração a diretora do colégio, Juliana Nilton, o secretário de Governo, Luiz Furlani, o assessor de Projetos Especiais, Marcus Barros, os vereadores Deco e Waltinho da Upa, além de moradores da comunidade.

O prefeito disse que a ideia inicial era apenas cobrir o fundo do colégio, para que os alunos tivessem mais espaço para circular durante o recreio, mas o projeto foi expandido. Em seu discurso, voltado aos estudantes, Drable afirmou:

“Cerquem-se de pessoas boas, ouçam seus pais, dediquem-se e sejam gratos. A escola é o celeiro do futuro e vocês alunos são o nosso futuro. É por isso que dedicamos esforços para fazer disso aqui um lugar maravilhoso. Que vocês aproveitem, tenham vontade e prazer de estar aqui dentro. Parabéns a você, Juliana, e a toda equipe da escola. Em breve vamos inaugurar a creche e o campo de grama sintética do Boa Vista e a reforma da escola Carlos Haasis, que é uma escola que será valorizada e ficará tão bonita quanto essa daqui. Esses investimentos farão a diferença no nosso futuro. Cuidem dessa quadra que é um presente para vocês”, disse Drable.

A diretora do colégio, Juliana Nilton, expressou a satisfação por estar recebendo a quadra coberta e as melhorias na unidade. “É com muita alegria que estamos aqui realizando um sonho. Eu tenho uma história particular nessa escola, já que minha tia foi diretora por 20 anos, então eu cresci aqui dentro e vi como eram as dificuldades. As aulas de educação física e o recreio das crianças eram debaixo de sol ou de chuva. Hoje, eu agradeço muito ao Rodrigo, porque isso é a realização de um sonho. Muito obrigado por proporcionar isso a nossas crianças”, declarou a diretora.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, destacou o trabalho que a atual gestão municipal tem feito em prol das unidades escolares do município.

“Por causa dos investimentos do prefeito na Educação, hoje nós podemos inaugurar essa quadra, além de muitos trabalhos que já foram entregues. Rodrigo é quem mais defende a educação em Barra Mansa e nos leva a ter esse compromisso também. Existem obras espalhadas por toda a cidade e fazemos com muito prazer e amor a entrega dessa quadra à população”, afirmou Fátima.

O assessor de Projetos Especiais, Marcus Barros, comentou sobre a importância da unidade escolar estar envolvida diretamente na gestão dos investimentos recebidos. “Nós temos um programa, o Investe Escola, que permite que a unidade possa fazer a gestão de seus recursos. Isso dá transparência para a população e mostra que é possível cuidar bem da escola. Esse processo faz toda a diferença”, disse.

Também presente no evento, o secretário de Governo, Luiz Furlani, pontuou a importância da participação ativa da comunidade para que as obras do Peixoto Júnior fossem realizadas e concluídas. “Desde 2013, eu tenho uma atuação forte nessa região, que me adotou e por qual eu tenho uma gratidão imensa pela confiança em mim depositada, que eu sempre retribuí com trabalho, atenção e dedicação para que aquilo que eles almejassem acontecesse. Esse é um sonho que se tornou realidade. Aqui está um investimento importante que é uma conquista da comunidade, que tanto sonhou e esperou que essa obra fosse entregue”, disse.