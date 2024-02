Caçambas que estavam nas ruas Dr. Dário Aragão e José Marcelino de Camargo, no Centro foram recolhidos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 23/02/2024 19:03

Barra Mansa - Na quinta-feira (22), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) retirou as caçambas que estavam nas ruas Dr. Dário Aragão e José Marcelino de Camargo, no Centro - área onde ocorrem as intervenções do Pátio de Manobras. As estruturas vinham sendo utilizadas pela população para descarte de lixo. Por conta disso, a equipe de coleta do Saae enfatiza que a população faça os descartes corretamente após a retirada dessas caçambas.

O Saae realiza a coleta de lixo e resíduos sólidos em diversos bairros e na área central do município: de segunda a sábado, com início às 19h, e aos domingos, às 13h. Já os resíduos recicláveis têm coleta especial e acontecem em horário diferenciado, de segunda a sexta, a partir das 13h15, com repasse após as 17h, e aos sábados, das 7h30 às 13h.

O gerente de coleta de resíduos, Isaías Gomide Monteiro, detalhou mais sobre o serviço da coleta.

“Em virtude dos serviços de urbanização, realizados pela Prefeitura no Pátio de Manobras, o Saae removeu as caçambas instaladas na Rua Dr. Dário Aragão, atrás do Pio XII, e da Rua José Marcelino de Camargo, nos fundos das Lojas Americanas. É necessária essa remoção e a adequação dos usuários do sistema de coleta de resíduos a fim de manter o ambiente propício ao bom convívio e à prática comercial da cidade”, informou Isaías.

O gerente ainda ressaltou que os moradores e comerciantes apresentem os resíduos preferencialmente uma hora antes do início dos serviços de coleta, devidamente ensacados e sem líquidos. Caso haja vidros quebrados, esses devem estar devidamente embalados e identificados.

O coordenador da CRS (Coordenadoria de Resíduos Sólidos), Vinícius de Moraes, enfatizou que o trabalho de urbanização do Pátio de Manobras veio para agregar muito e tornar a paisagem do Centro mais bela. “Com isso, fez-se necessária a retirada das caçambas. Para evitar o descarte incorreto, é importante que as pessoas estejam atentas com a passagem do caminhão do Saae”, disse.