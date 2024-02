Quatro alunos da E.M. Damião Medeiros foram aprovados para cursos técnicos de nível médio no IFRJ - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 21/02/2024 18:48

Barra Mansa - Quatro alunos da Escola Municipal Damião Medeiros, localizada no bairro Paraíso de Baixo, foram aprovados para cursos técnicos de nível médio no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Os alunos selecionados são: Andrey Silva (Automação Industrial), Gabrielli Nascimento (Automação Industrial), Ingridy Emmanuely (Automação Industrial) e Laryssa Alves (Meio Ambiente).

A escola realizou ao longo de 2023 um projeto desenvolvido, com o apoio da Secretaria de Educação, para preparar os alunos com aulas nas matérias de língua portuguesa, matemática, ciência e geografia. A iniciativa teve início no mês de abril e foi até novembro, tendo aulas semanalmente nas sextas-feiras e contando com a dedicação, voluntariedade e disponibilidade de horário dos professores. De acordo com a diretora do colégio, Angélica Cristina, a aprovação dos alunos deixou todos muito felizes.

“O sucesso deles nos tirou do anonimato na comunidade. Por mais que trabalhássemos bastante, muitas pessoas não nos conheciam e os profissionais que aqui chegavam nem sabiam que a escola existia. Com isso, pudemos mostrar o quanto nossa escola incentiva e ajuda os nossos alunos”, revelou Angélica, destacando também que trabalhará cada vez mais para multiplicar esse resultado no final de 2024.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, comentou o quanto é gratificante ver o sucesso dos alunos da rede municipal. “Olhar o esforço dos alunos e o empenho dos professores, que disponibilizaram tempo e empenho para que eles pudessem estudar e conquistar a aprovação no curso, é muito especial”, disse Fátima.