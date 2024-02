Edital e todas as informações referentes ao concurso também podem ser conferidas no site www.nossorumo.org.br - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 21/02/2024 18:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa publicou na segunda-feira (19), o edital para o concurso público do município. São 1.359 vagas destinadas a 112 cargos diferentes, nos níveis fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 2.431. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 26 de fevereiro e seguirão até 27 de março, através do link www.nossorumo.org.br. O edital e todas as informações referentes ao concurso também podem ser conferidas no site.

As taxas de inscrição variam de R$ 55 a R$ 93, dependendo do nível de escolaridade exigido para a vaga. O candidato pode tentar a isenção da taxa nos dias 26 e 27 de fevereiro. As provas objetivas vão acontecer no dia 28 de abril.

O secretário de Administração, Gabriel Resende, ressaltou que o concurso é uma oportunidade para a inserção de pessoas no mercado de trabalho, sendo que alguns cargos são de contratação imediata. “Algumas funções serão de chamamento imediato. O concurso é uma oportunidade de agregar fatores que vão desenvolver cada vez mais o município, movimentando a economia barra-mansense, gerando empregos e renda”, ressaltou.

Resultados

Nos dias 26 e 27 de março será a fase para envio de títulos, laudos médicos, solicitação de condição especial e PCD, além de autodeclaração de cota racial, nome social e declaração de jurado para critério de desempate.

O gabarito de forma provisória será divulgado no dia 30 de abril. Já o definitivo sai no dia 22 de maio. As provas práticas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de junho, sendo a homologação do resultado final do edital no dia 26 de junho.