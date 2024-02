Menor foi detido com drogas na Rua Miguel Gomes de Souza, no bairro Boa Vista - Divulgação/PMERJ

Menor foi detido com drogas na Rua Miguel Gomes de Souza, no bairro Boa VistaDivulgação/PMERJ

Publicado 21/02/2024 13:08

Barra Mansa - Um menor de 17 anos foi apreendido com drogas por policiais militares na noite desta terça-feira (20), no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Um homem de 41 anos, que estava junto com o menor, foi detido e liberado, depois de ser autuado por posse de drogas para uso próprio.

Uma guarnição estava em patrulhamento pelo local, quando recebeu informações que um homem estaria vendendo drogas na Rua Miguel Gomes de Souza, no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Os policiais fizeram a observação, de um ponto estratégico, e após constatarem que estava ocorrendo tráfico, fizeram a abordagem.

Em uma bolsa encontrada com o menor, os PMs encontraram 47 pinos de cocaína, seis trouxinhas de maconha, além de um rádio transmissor, um celular e R$ 10 em dinheiro.

O menor e o outro homem detido na abordagem foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o menor permaneceu apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, e o outro homem foi ouvido e liberado, depois de ser autuado por posse de drogas para consumo próprio.

A perícia constatou que foram apreendidos 16 gramas de maconha e 27 gramas de cocaína.